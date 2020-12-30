البورصة تواصل الصعود في بداية تعاملات اليوم الأربعاء
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 للجلسة الثالثة على التوالي، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة 0.16% إلى مستوى 10754 نقطة.
كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.83%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.82%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع للجلسة الثانية على التوالي، في نهاية تعاملات أمس، بنسبة 0.73% إلى مستوى 10636 نقطة.
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