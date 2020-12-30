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البورصة تواصل الصعود في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

10:24 ص الأربعاء 30 ديسمبر 2020
البورصة تواصل الصعود في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 للجلسة الثالثة على التوالي، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة 0.16% إلى مستوى 10754 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.83%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.82%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع للجلسة الثانية على التوالي، في نهاية تعاملات أمس، بنسبة 0.73% إلى مستوى 10636 نقطة.

البورصة المصرية

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