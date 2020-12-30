أسعار الذهب العالمية تواصل الصعود للجلسة الثالثة على التوالي
كتبت- شيرين صلاح:
واصلت أسعار الذهب العالمية ارتفاعها في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، للجلسة الثالثة على التوالي، مقارنة بأسعار ختام جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.
وارتفع سعر الأوقية بنسبة 0.12%، بزيادة نحو 2.21 دولارا مقارنة بختام تعاملات أمس، لتسجل 1870.9 دولار في تمام الساعة 9:47 دقيقة صباحا بتوقيت القاهرة، بحسب بيانات الوكالة.
الخبر التالى:البورصة تواصل الصعود في بداية تعاملات اليوم الأربعاء
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