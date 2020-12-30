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أسعار الذهب العالمية تواصل الصعود للجلسة الثالثة على التوالي

10:19 ص الأربعاء 30 ديسمبر 2020
أسعار الذهب العالمية تواصل الصعود للجلسة الثالثة على التوالي

أسعار الذهب العالمية

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب العالمية ارتفاعها في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، للجلسة الثالثة على التوالي، مقارنة بأسعار ختام جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وارتفع سعر الأوقية بنسبة 0.12%، بزيادة نحو 2.21 دولارا مقارنة بختام تعاملات أمس، لتسجل 1870.9 دولار في تمام الساعة 9:47 دقيقة صباحا بتوقيت القاهرة، بحسب بيانات الوكالة.

أسعار الذهب العالمية الدولار الذهب

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البورصة تواصل الصعود في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

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