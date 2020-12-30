أسعار الذهب العالمية تواصل الصعود للجلسة الثالثة على التوالي

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب العالمية ارتفاعها في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، للجلسة الثالثة على التوالي، مقارنة بأسعار ختام جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وارتفع سعر الأوقية بنسبة 0.12%، بزيادة نحو 2.21 دولارا مقارنة بختام تعاملات أمس، لتسجل 1870.9 دولار في تمام الساعة 9:47 دقيقة صباحا بتوقيت القاهرة، بحسب بيانات الوكالة.