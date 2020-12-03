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إيرادات مصر من السياحة تنخفض لأول مرة في آخر 5 سنوات (جراف تفاعلي)

05:57 م الخميس 03 ديسمبر 2020
إيرادات مصر من السياحة تنخفض لأول مرة في آخر 5 سنوات (جراف تفاعلي)

السياحة في مصر

كتب- مصطفى عيد:

تراجعت إيرادات مصر من السياحة لأول مرة في آخر 5 سنوات خلال العام المالي 2019-2020، وذلك تزامنا مع بدء تفشي جائحة كورونا في الربع الأخير من العام بمختلف أنحاء العالم، والإجراءات التي اتخذتها الحكومات من أجل محاولة تقليل العدوى وعلى رأسها منع السفر وحظر الطيران.

وبحسب بيان صدر حديثا للبنك المركزي عن ميزان المدفوعات، انخفضت إيرادات السياحة خلال العام الماضي إلى نحو 9.9 مليار دولار مقابل نحو 12.6 مليار دولار في عام 2018-2019، بنسبة تراجع 21.6%.

وانخفضت إيرادات السياحة خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي إلى 305 ملايين دولار مقابل نحو 3.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2018-2019 بنسبة انخفاض 90.4%.

وكانت إيرادات السياحة تتحسن تدريجيا بعد أن أطاحت حادثة سقوط طائرة الركاب الروسية في نهاية أكتوبر 2015 ومنع الرحلات الروسية وبعض الدول الأخرى إلى مصر بعدد كبير من الزائرين والإيرادات، ولكن جاءت تداعيات كورونا لتنخفض بالإيرادات مرة أخرى.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور إيرادات السياحة المصرية خلال آخر 5 سنوات مالية بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

إيرادات مصر من السياحة السياحة البنك المركزي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 116724

    عدد المصابين

  • 102949

    عدد المتعافين

  • 6694

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 64725137

    عدد المصابين

  • 44808528

    عدد المتعافين

  • 1496711

    عدد الوفيات

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