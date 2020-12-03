إيرادات مصر من السياحة تنخفض لأول مرة في آخر 5 سنوات (جراف تفاعلي)

كتب- مصطفى عيد:

تراجعت إيرادات مصر من السياحة لأول مرة في آخر 5 سنوات خلال العام المالي 2019-2020، وذلك تزامنا مع بدء تفشي جائحة كورونا في الربع الأخير من العام بمختلف أنحاء العالم، والإجراءات التي اتخذتها الحكومات من أجل محاولة تقليل العدوى وعلى رأسها منع السفر وحظر الطيران.

وبحسب بيان صدر حديثا للبنك المركزي عن ميزان المدفوعات، انخفضت إيرادات السياحة خلال العام الماضي إلى نحو 9.9 مليار دولار مقابل نحو 12.6 مليار دولار في عام 2018-2019، بنسبة تراجع 21.6%.

وانخفضت إيرادات السياحة خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي إلى 305 ملايين دولار مقابل نحو 3.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2018-2019 بنسبة انخفاض 90.4%.

وكانت إيرادات السياحة تتحسن تدريجيا بعد أن أطاحت حادثة سقوط طائرة الركاب الروسية في نهاية أكتوبر 2015 ومنع الرحلات الروسية وبعض الدول الأخرى إلى مصر بعدد كبير من الزائرين والإيرادات، ولكن جاءت تداعيات كورونا لتنخفض بالإيرادات مرة أخرى.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور إيرادات السياحة المصرية خلال آخر 5 سنوات مالية بحسب بيانات البنك المركزي المصري.