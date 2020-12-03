البورصة: تسهيل الاستثمارات البينية في الأوراق المالية وتبادل الخبرات مع سوق العراق

كتبت – شيماء حفظي:

عقد الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، اجتماعا إلكترونيا مع قيادات سوق العراق للأوراق المالية، وذلك تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة شهر أكتوبر الماضي، بين الطرفين، خلال ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين مصر والعراق.

وقال محمد فريد رئيس البورصة، إنه سيتم العمل على صياغة وتنفيذ برامج تدريبية لقيادات سوق المال العراقية في المسائل الفنية والترويجية لتعزيز كفاءة وتنافسية السوق"، وكذا العمل على بحث كيفية تسهيل حركة الاستثمارات البينية في الأوراق المالية بين البلدين، مع تبادل الخبرات في مجالات التداول والعضوية والثقافة المالية.

وبحسب بيان من البورصة اليوم، تتضمن مذكرة التفاهم تبادل الخبرات بين الطرفين في المسائل المرتبطة بالإجراءات التشريعية والفنية، وكذا التدريب لبناء قدرات الكوادر البشرية، وذلك لزيادة القدرات التنافسية على نحو يسهم في تعزيز مكانة السوقين بين الأسواق الأخرى.

وأضاف البيان أن مذكرة التفاهم بين الطرفين تأتي في إطار عمل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين والتي يترأسها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وذلك لزيادة آفاق التعاون المشترك والارتقاء بمستوى التنسيق، بين البلدين.

وقال طه عبد السلام، رئيس سوق العراق للأوراق المالية، إنه يتطلع لتعظيم الاستفادة من التعاون مع البورصة المصرية للاستفادة من خبراتهم في العديد من المسائل أهمها الاستفادة من قدرات البورصة المصرية في مجال المؤشرات وكيفية تطوير التداول الالكتروني في سوق العراق، وكذا بحث مدى إمكانية الاستفادة من التجربة المصرية المتميزة في المسائل المرتبطة بالمعايير المحاسبية.