النساجون الشرقيون: تحصيل 235 مليون جنيه من مستحقات برنامج رد أعباء المصدرين

كتبت – شيماء حفظي:

حصلت شركة النساجون الشرقيون للسجاد على 235 مليون جنيه، كتسوية على الملفات المستوفاه لديها في مبادرة الحكومة للسداد النقدي لأعباء المصدرين، بحسب ما قالته الشركة في بيان للبورصة اليوم الخميس.

وأطلقت الحكومة مبادرة الشهر الماضي، للسداد النقدي الفوري لكل المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات دفعة واحدة قبل نهاية العام بخصم 15% بدلًا من جدولتها على 4 أو 5 سنوات.

وقال محمد معيط وزير المالية، إن ذلك سيسهم في توفير سيولة نقدية تُمَّكنهم من الوفاء بالتزاماتهم والحفاظ على العمالة في ظل أزمة “كورونا".

وكانت الشركة أعلنت في أكتوبر الماضي، مشاركتها في مبادرة الحكومة للسداد الفوري لمستحقات دعم الصادرات.

وقالت الشركة، إنه فيما يتعلق بمبادرة الحكومة للسداد الفورى لمستحقات دعم الصادرات التي أعلنت عنها وزارة المالية، والتي تنص حصول الشركات المصدرة على نسبة 85 ٪من دعم الصادرات المستحق حتى 30 يونيو 2019 قبل نهاية العام، فإن النساجون الشرقيون ستشارك في هذه المبادرة.

وأوضحت أنه سيحل هذا البرنامج محل الاتفاقيات الموقعة في نهاية عام 2019 والتي كانت تنص على دفع المستحقات على أقساط خلال أربع سنوات.

ويقدر المبلغ المستحق من دعم الصادرات صالح النساجون الشرقيون نحو 317 مليون جنيه وذلك عن صادرات حتى تاريخ 30/6/2019.

وأشار بيان الشركة، إلى أن السنة المالية 2019/2020 لا تزال تحت الدراسة فيما يتعلق بطريقة سداد دعم الصادرات.