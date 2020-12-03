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قطاع الأعمال تبحث تصنيع أتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعي مع تحالف إيطالي

11:50 ص الخميس 03 ديسمبر 2020
قطاع الأعمال تبحث تصنيع أتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعي مع تحالف إيطالي

اجتماع وزير قطاع الأعمال

كتبت – شيماء حفظي:

اتفقت وزارة قطاع الأعمال، على إعداد مذكرة تفاهم إطارية بين تحالف من الشركات الإيطالية والشركة الهندسية لصناعة السيارات.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس، إن مذكرة التفاهم توضح أوجه التعاون بما يحقق أهداف التطوير واستغلال الإمكانات والطاقات المتاحة لدى الهندسية للسيارات، وجلب أحدث التقنيات في صناعة الأتوبيسات التي تعمل بالغاز الطبيعي.

جاء ذلك خلال استقبال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وفدا من تحالف يضم شركات إيطالية من بينها شركة إيني، لبحث فرص التعاون المشترك، وذلك بحضور المهندس وفا توفيلس العضو المنتدب للشركة الهندسية لصناعة السيارات.

ورحب الوزير بالوفد الإيطالي الذي أبدى اهتماما بالمشاركة في تصنيع الأتوبيسات التي تعمل بالغاز الطبيعي بمختلف أحجامها ، وكذلك توفير الوحدات الخاصة بتحويل الأتوبيسات التي تعمل بالوقود إلى الغاز.

وجه الوزير بضرورة إعداد دراسة لسوق المركبات التجارية ، كما أكد على التنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع لتحقيق التكامل في صناعة الأتوبيسات وتفادي تماثل المنتجات.

قطاع الأعمال إيطاليا الغاز الطبيعي تصنيع أتوبيسات

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