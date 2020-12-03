الصناعة تقرر استمرار حظر استيراد السكر الخام والأبيض إلا بموافقة مشروطة

كتبت – شيماء حفظي:

أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، اليوم الخميس، قرارا بعدم السماح باستيراد السكر الأبيض والخام لمدة 3 أشهر إلا بموافقة من وزيري الصناعة والتموين.

وقررت الوزيرة، عدم السماح باستيراد السكر سواء الأبيض أو الخام إلا بناء على موافقة استيرادية بالكمية المطلوبة تعتمد من وزيرى التجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ صدور القرار ونشره بالوقائع المصرية على أن يتم مراجعة القرار بشكل دوري وفقاً للمستجدات.

وقالت الوزيرة إن هذا القرار جاء بعد تنسيق كامل مع وزير التموين والتجارة الداخلية ويستهدف إحكام الرقابة على المنتجات المستوردة خاصة في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الحكومة المصرية في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان مسؤولون في شركات إنتاج سكر، قالوا لمصراوي، سابقا، إن المخزون الحالي يكفي لاستهلاك السوق المحلي لنحو 4 أشهر مقبلة، ما يمكن الحكومة من تمديد قرار حظر استيراد السكر الخام، لمرة ثالثة.

وكانت الحكومة قررت في سبتمبر الماضي، استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 259 لسنة 2020 والخاص بحظر استيراد السكر الأبيض لمدة 3 أشهر أخرى تبدأ اعتباراً من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية على أن يتم مراجعته بشكل دوري وفقا للمستجدات.

وبحسب القرار، فإن فترة حظر الاستيراد تنتهي في نهاية الشهر الجاري، فيما تنتظر شركات السكر قرار الوزارة، إما بتمديد حظر الاستيراد لفترة ثالثة أو وقف العمل بالقرار والسماح بالاستيراد.

وجاء قرار الحكومة الذي أقر لأول مرة في مارس الماضي، لمساعدة الشركات على تحقيق مبيعات، خاصة وأنها كانت تدخل في منافسة "غير عادلة" مع المنتج المستورد، في وقت تراجع فيه الطلب العالمي على السكر، بسبب تداعيات أزمة فيروس "كورونا" عالميًا.

وقالت وزيرة التجارة والصناعة، إن القرار يتيح للصناعة الوطنية تصريف المخزون المتراكم لديها من السكر والذي يصل إلى حوالي 1.4 مليون طن ويكفي الاستهلاك لمدة تتجاوز 6 أشهر.

ويبلغ حجم استهلاك مصر من السكر بين 3 و3.2 مليون طن سنوياً منها 2.4 مليون طن إنتاج محلي، ويتم تعويض الفارق من الاستيراد، بحسب ما قاله وزير التموين علي المصيلحي في بيان سابق.

ويعمل في قطاع صناعة السكر، 8 شركات تنتج من قصب السكر، وتنقسم إلى شركة السكر للصناعات التكاملية للقصب وتمتلك 8 مصانع بالوجه القبلي ومصنع تكرير بالحوامدية، إضافة إلى 7 شركات لإنتاج سكر البنجر، بينها 3 شركات فقط قطاع خاص.