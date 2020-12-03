سيف الدين صفوان ثابت قائما بأعمال رئيس "جهينة" بعد التحفظ على والده

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت شركة جهينة للصناعات الغذائية أن مجلس إدارة الشركة وافق بالإجماع خلال اجتماعه أمس الأربعاء على تكليف نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب سيف الدين صفوان ثابت بالقيام بأعمال رئيس مجلس الإدارة، وذلك بحسب بيان أرسلته للبورصة اليوم الخميس.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت الشركة، في بيان أمس، أنه تم التحفظ على رجل الأعمال صفوان ثابت رئيس مجلس إدارتها صباح أمس الأربعاء على ذمة تحقيقات.

وأضافت الشركة أمس، أنها "ليس لديها معلومات عن مضمون هذه التحقيقات وليس لديها أي معلومات أخرى في هذا الشأن".

وقالت جهينة إنها دعت مجلس إدارتها للانعقاد أمس بشكل طارئ لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، وهو ما نتج عنه القرار الذي أشارت إليه الشركة اليوم في بيانها للبورصة.

كما يملك سيف الدين ثابت كافة الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتسيير أعمال الشركة، حتى قبل هذا التكليف، بحسب بيان الشركة أمس.

وقال جهينة إن "هذا الإجراء ليس له تأثير على الشركة أو التشغيل اليومي، وأنها مستمرة في مزاولة كافة أنشطتها وتقديم منتجاتها والمحافظة على العاملين بها وعلى تعاملاتها مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية مع المحافظة على حقوق المساهمين فيها".

وارتفع سهم شركة جهينة بنسبة 0.93% خلال نحو ساعة من بداية جلسة تداول اليوم الخميس بالبورصة المصرية، وذلك بعد انخفاضه 6.25% بعد إعادة التداول عليه أمس بعد بيان الشركة وذلك بعد أن كانت البورصة أوقفت التعامل عليه منذ بداية جلسة تداول أمس لحين ورود بيان من الشركة.