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ارتفاع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الخميس

10:10 ص الخميس 03 ديسمبر 2020
ارتفاع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الخميس

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الخميس، بشكل طفيف، بنسبة 0.01% إلى مستوى 11025 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.05%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.08%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء، بنسبة 0.16% إلى مستوى 11023 نقطة، مدفوعا بمبيعات المستثمرين الأجانب.

البورصة المصرية

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