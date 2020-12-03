ارتفاع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الخميس
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الخميس، بشكل طفيف، بنسبة 0.01% إلى مستوى 11025 نقطة.
كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.05%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.08%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء، بنسبة 0.16% إلى مستوى 11023 نقطة، مدفوعا بمبيعات المستثمرين الأجانب.
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