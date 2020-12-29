البورصة تصعد للجلسة الثانية بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 للجلسة الثانية على التوالي، حيث صعد في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.73% إلى مستوى 10636 نقطة.
كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.01%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.09%.
وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 9.78 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة بلغت 9.76 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 25.91 ألف جنيه.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع في نهاية تعاملات أمس الاثنين، بنسبة 0.69% إلى مستوى 10608 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين المصريين والعرب.
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