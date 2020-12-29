معدل النمو الصناعي يسجل 6.3% خلال العام المالي الماضي

كتبت– شيماء حفظي:

قالت وزارة التجارة الصناعة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن معدل النمو الصناعي 6.3% خلال العام المالي 2019-2020.

وأضاف بيان حصاد عام 2020، الصادر اليوم، أن مساهمة الناتج الصناعي بلغت حوالي 17.1% في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بحوالي 16.4% خلال العام المالي 2018-2019.

وبلغت قيمة الناتج الصناعي حوالي 942 مليار جنيه مقارنة بحوالي 847 مليار جنيه في العام السابق أي بقيمة زيادة بلغت 95 مليار جنيه، بحسب البيان.

وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن الوزارة وضعت خطة عمل متوازنة بالتنسيق والمشاركة مع رجال الصناعة ارتكزت على إيجاد حلول جذرية للتحديات التي واجهت القطاع الصناعي سواء فيما يتعلق بأسعار الطاقة والغاز الطبيعي.

وأضافت أن ذلك بالإضافة إلى تقديم تسييرات غير مسبوقة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في القطاع الصناعي وبصفة خاصة في المجمعات الصناعية الجديدة.

وأكدت الوزيرة، تعميق التصنيع المحلي للمكونات ومستلزمات الإنتاج والتوسع في إقامة المجمعات الصناعية وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية جميعها ركائز أساسية لخطة عمل الوزارة خلال عام 2021.

وأِشارت الوزيرة، إلى تخفيض أسعار توريد الكهرباء وتوحيد وخفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة إلى 4.5 دولار/مليون وحدة حرارية أبرز قرارات الحكومة لمساندة قطاع الصناعة.

كما طرحت الوزارة خلال العام، 7 مجمعات صناعية جديدة بإجمالي 1657 وحدة بـ 7 محافظات في مجالات الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والنسيجية ومواد البناء والملابس الجاهزة والبلاستيك.

وأوضح البيان، أن 1404 مصنعا جديدا بدأت الانتاج الفعلي بتكلفة استثمارية 357 مليون جنيه وتوفر 281 ألف فرصة عمل، كما تم طرح 14 مليون و 757.3 ألف متر اراضي صناعية بـ 13 منطقة صناعية عبر خريطة الاستثمار الصناعي، ومنح 11 ألف و 597 رخصة تشغيل لمنشآت صناعية

وأشارت الوزارة، إلى أنه تم خلال العام، إصدار 714 مواصفة قياسية ودراسة 2800 مشروع مواصفة قياسية عربية وأجنبية، وإجراء 6 آلاف و 861 حملة تفتيشية للرقابة على المصانع واعتماد 715 مركز خدمة وصيانة ، وإجراء 39 ألف و496 تحليل لعينات غذائية وغير غذائية بمعامل مصلحة الكيمياء.