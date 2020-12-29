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حصاد "الصناعة": 49 مليار جنيه استثمارات صناعية عامة العام المالي الماضي

01:46 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020
حصاد "الصناعة": 49 مليار جنيه استثمارات صناعية عامة العام المالي الماضي

نيفين جامع

كتبت – شيماء حفظي:

قالت نيفين جامع وزارة التجارة والصناعة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن قيمة الاستثمارات الصناعية العامة حوالي 49 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي وهو ما يمثل حوالي 10.3% من إجمالي الاستثمارات العامة.

وأوضح بيان حصاد الوزارة في 2020، أن قطاع الصناعة ساهم في توفير الآلاف من فرص العمل خلال عام 2020 وذلك على الرغم من الظروف والتحديات الصعبة التي واجهها الاقتصاد العالمي حيث بلغت نسبة العمالة في قطاع الصناعة حوالي 28.2% من إجمالي العمالة المصرية، وهو ما انعكس إيجابيًا على انخفاض معدل البطالة ليصل إلى حوالي 10.1% في عام 2020 مقارنة بمعدل 13.1 خلال عام 2015.

وقالت الوزارة، إن قطاع الصناعة المصرية يمثل رافدًا رئيسيًا ومحوريًا في تنفيذ خطط الدولة للتنمية المستدامة وذلك من خلال مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل.

وأوضحت الوزارة، أنه على الرغم من التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا عالميا إلا أن الصناعة المصرية حققت نجاحات خلال عام 2020 تمثلت في الحفاظ على معدلات الإنتاجية وقطع شوط كبير في بدء تعميق حقيقي لعدد كبير من الصناعات، الأمر الذي ساهم في زيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية كبديل للمنتجات المستوردة والتي كانت تكبد موازنة الدولة مبالغ طائلة.

وقالت إن عام 2020 يمثل عام استثنائي من حيث الظروف الصعبة التي شهدها الاقتصاد العالمي والتي كان لها تأثيرا كبيرا على تباطؤ حركة التجارة الدولية وغلق عدد كبير من المصانع في معظم دول العالم.

وأشارت إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة بدعم وتوجيه من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي أثمرت عن تبني العديد من المبادرات لدعم الصناعة الوطنية ومساندتها بإجراءات وقرارات جريئة ساهمت في تخفيف حدة هذه الازمة على الصناعة المصرية بل ومساندتها في الحفاظ على معدلات الإنتاج التصدير لمختلف الأسواق الخارجية.

نيفين جامع وزارة التجارة والصناعة استثمارات صناعية

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