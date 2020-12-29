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تراجع طفيف لأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

12:27 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020
تراجع طفيف لأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بشكل طفيف، وانخفض الجرام جنيها واحدا، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 819 جنيهًا مقابل 820 جنيهًا، أمس.

وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 702 جنيه، وسعر الجرام عيار 24 نحو 936 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6552 جنيهًا.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين بنسبة 0.38%، حيث صعد سعر الأوقية إلى نحو 7.11 دولارات، لتسجل الأوقية 1880.8 دولارا في تمام الساعة 12:22 ظهراً بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.

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