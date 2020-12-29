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هشام توفيق: تأجيل اتفاقية النصر للسيارات مع الشركة الصينية لحين الاتفاق على مكان التحكيم الدولي

11:51 ص الثلاثاء 29 ديسمبر 2020
هشام توفيق: تأجيل اتفاقية النصر للسيارات مع الشركة الصينية لحين الاتفاق على مكان التحكيم الدولي

هشام توفيق وزير قطاع الأعمال

كتبت- شيماء حفظي:

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، لمصراوي إنه تم تأجيل توقيع اتفاقية تصنيع سيارة كهربائية في مصر، بالتعاون مع شركة دونج فينج الصينية، لحين الاتفاق على مكان التحكيم الدولي؛ حيث كان من المقرر توقيع اتفاق شراكة بين شركة دونج فينج الصينية وشركة النصر للسيارات، أمس.

وأضاف الوزير أن الاتفاقية لم تلغى، لكن تم تأجيلها إلى حين الاتفاق على مكان التحكيم "هناك قواعد في الدولة تحكمنا وكان لا بد من مراعاتها".

وتستهدف الوزارة إعادة إحياء شركة النصر للسيارات من خلال هذه الشراكة. ووقع قطاع الأعمال مذكرة التفاهم لإنتاج السيارات الكهربائية في شركة النصر للسيارات، بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 25 ألف سيارة سنويا.

هشام توفيق النصر للسيارات قطاع الأعمال

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