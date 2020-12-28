زادت للمرة الرابعة خلال شهرين.. لماذا ترتفع أسعار حديد التسليح في مصر؟

كتبت- شيرين صلاح:

شهدت أسعار حديد التسليح 4 زيادات متتالية بالسوق المحلي على مدار الشهرين الأخيرين، وذلك بسبب ارتفاع الخامات بالبورصات العالمية، وفقا لما ذكره متعاملون بسوق الحديد لمصراوي.

وزاد سعر طن حديد التسليح بالشركات بمجموع حوالي 2500 جنيه خلال شهري نوفمبر الماضي وديسمبر الحالي.

وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن متوسط سعر حديد التسليح تسليم أرض المصنع حاليا يتراوح حاليا بعد الزيادة بين 12500 جنيه و12665 جنيها، ويتراوح سعر طن الحديد للمستهلك بين 13700 و13900 جنيه.

وبحسب خالد الدجوي رئيس شركة الماسة لتجارة الحديد، وصل سعر طن حديد التسليح بشركة حديد عز حاليا إلى 13654 جنيها، وسعر طن الحديد بشركة بشاي إلى 13450 جنيها، وسعر طن الحديد بشركة حديد المصريين إلى 13550 جنيها، وذلك بعد الزيادة الأخيرة التي حدثت منذ يومين.

أسباب صعود أسعار الحديد

قال محمد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن أسعار خامات الحديد بالبورصات العالمية شهدت ارتفاعا وهو ما انعكس بالزيادة في أسعار منتجات الحديد بالسوق المحلي.

وهو ما اتفق معه خالد الدجوي، حيث قال إن زيادة أسعار حديد التسليح بالسوق المحلي خلال الفترة الأخيرة جاءت نتيجة زيادة الخامات العالمية.

ووفقا لقول حنفي، فإن سعر طن الحديد الخردة زاد بنحو 60 دولارا خلال الشهرين الأخيرين، ليصل سعر الطن إلى 475 دولارا مقابل 415 دولارا.

كما ارتفع سعر طن البليت إلى 585 دولارا مقابل 540 دولارا، بزيادة قدرها 45 دولارا خلال نفس الفترة، بحسب مدير غرفة الصناعات المعدنية.

وتوقع حنفي مزيدا من الارتفاع في أسعار الخامات بالبورصات العالمية خلال الفترة المقبلة.

وكان حنفي قال لمصراوي، في وقت سابق، إن زيادة أسعار الحديد بالبورصات العالمية جاء نتيجة الطلب مؤخرا وعودة النشاط الصناعي في الدول الكبرى مثل الصين بعد توقف كبير للمصانع بسبب جائحة كورونا.

وقال أحمد الزيني إن الزيادة الأخيرة في الأسعار ليس لها علاقة بعنصر الطلب، حيث يشهد سوق الحديد ركودا كبيرا في حركة البيع والشراء.

وعانى سوق الحديد من هدوء حركة البيع والشراء خلال الفترة الماضية خاصة بعد وقف تراخيص البناء في المدن الكبرى وعواصم المحافظات الذي أقرته الحكومة خلال فترة 6 أشهر انتهت في نوفمبر الماضي ولم يخرج عن الحكومة حتى الآن الاشتراطات الجديدة للبناء من أجل حسم هذا الملف.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.