توقيع بروتوكول تعاون بين الاتصالات والشباب لتنفيذ أنشطة مبادرة بُناة مصر الرقمية

كتب - علاء حجاج:

شهد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين بشأن استضافة أنشطة مبادرة بُناة مصر الرقمية في مقرات تابعة لوزارة الشباب والرياضة، وتنفيذ برنامج رياضي وصحي للملتحقين بالمبادرة التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف تنمية قدرات المتفوقين من خريجى كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات ومنحهم درجة الماجستير المهني من كبرى الجامعات العالمية فى احدى التخصصات المتعمقة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهى علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وعلم الروبوتات والأتمتة، والفنون الرقمية، بالإضافة الى شهادات تدريب معتمدة من الشركات العالمية المطورة للتكنولوجيا، وشهادة فى المهارات القيادية والإدارية، وأخرى فى اللغة الإنجليزية.

وقال وزير الاتصالات، في بيان اليوم الاثنين، إن هذا البروتوكول يعد استكمالا للتعاون المثمر بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشباب والرياضة؛ مؤكدا على أن مبادرة "بُناة مصر الرقمية" تهدف إلى تخريج شباب متكامل المهارات والقدرات وهو الأمر الذي يعظم من أهمية تحقيق التعاون بين الوزارتين خاصة في ظل تنفيذ وزارة الشباب والرياضة للأنشطة الرياضية والتثقيفية للشباب الملتحقين بالمبادرة.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، أن التعاون المثمر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مختلف الأصعدة كشريك في تنفيذ مجموعة من البرامج والمشروعات المختلفة، لافتاً إلى أهمية المشاركة في رفع الكفاءة العلمية لدى الشباب، وتنمية مهاراتهم في شتى المجالات من خلال حزمة من البرامج التدريبية المتخصصة التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع مختلف المؤسسات والجهات المعنية.

وأشار البيان، إلى أن مدة العمل بالبروتوكول تبلغ ثلاث سنوات؛ ويهدف البروتوكول إلى تحقيق التعاون بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشباب والرياضة لتوفير مركز شباب الجزيرة ومركز التعليم المدني التابعين لوزارة الشباب والرياضة بالقاهرة كمقر مؤقت لمبادرة بُناة مصر الرقمية، وتوفير خدمات الإقامة بفندق مركز شباب الجزيرة وفندق مركز التعليم المدني لإقامة الطلبة والطالبات من المغتربين بالمبادرة، وكذلك إتاحة القاعات التدريسية والمعامل وقاعات أعضاء هيئة التدريس والإداريين، وكذلك إعداد وتنفيذ برنامج رياضي وصحي وترفيهي يحتوي على العديد من الأنشطة الرياضية المتنوعة بين برامج لبناء اللياقة البدنية وتنمية المواهب الرياضية في الألعاب المختلفة.

ويأتى التعاون بين الوزارتين في إطار السعي نحو توفير بيئة تعلم تشاركية تفاعلية محفزة على الإبداع والتميز يتم خلالها نقل المعرفة والتكنولوجيات العالمية، وتطوير مهارات خريجي الجامعات المستهدفة فى مجال التقنيات الحديثة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمواكبة التطورات التكنولوجية وتلبية متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي، وإعداد جيل من الشباب وتأهيله تكنولوجيا لتمكينه من تحقيق الرؤية الاستراتيجية للدولة، بحسب البيان.

يذكر أنه في إطار تنفيذ مبادرة "بُناة مصر الرقمية" وقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مذكرة تفاهم مع جامعة أوتاوا الكندية لتقديم برنامج ماجستير مهنى فى الهندسة الكهربية والحاسبات فى مسارى الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، وإنترنت الأشياء والروبوتات، كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة ولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية لتقديم برنامج ماجستير تقني في مجال الأمن السيبراني.

ولقد تم الانتهاء من اختبارات القبول الابتدائية والمقابلات الشخصية لعدد 450 طالبا؛ وجاري اجتياز امتحان اللغة الانجليزية Duolingo و TOFEL لاستكمال متطلبات الجامعات العالمية.