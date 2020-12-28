توقعات بارتفاع الإقبال على شراء الكمامات بنسبة 30% بعد فرض الغرامة

كتبت- شيرين صلاح:

توقع الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية بغرفة القاهرة التجارية، زيادة نسبة الإقبال على شراء الكمامات بنسبة 30% خلال الفترة المقبلة، بعد فرض الغرامات الفورية التي أقرتها الحكومة.

وأعلنت الحكومة أمس، فرض غرامات فورية على الأفراد الذين لا يطبقون الإجراءات الاحترازية، ولا يرتدون الكمامة في الأماكن العامة والمواصلات، قيمتها 50 جنيها، وفي حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فورا إلى النيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

كما توقع رئيس شعبة الأدوية استقرار أسعار الكمامات بالصيدليات في حالة زيادة الطلب، نظرا لوجود وفرة منها في الأسواق.

ويصل عدد المصانع التي تنتج المستلزمات الطبية في مصر إلى أكثر من 340 مصنعا، ووصل عدد المصانع التي تنتج الكمامات إلى أكثر 15 مصنعًا، بزيادة 20 خط إنتاج منذ بداية أزمة كورونا، وفقا لما قاله الدكتور شريف عزت رئيس شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الصناعات في وقت سابق لمصراوي.

وقال عزت، إن الإنتاج اليومي من الكمامات الطبية في مصير يصل حاليا إلى أكثر من مليوني كمامة.

وأضاف عوف، أن نسبة الإقبال على شراء المستلزمات الوقائية من كورونا زادت بنسبة 50% مع زيادة الأعداد بالإصابة خلال الموجة الثانية.

كما شهد الطلب على البرتوكول العلاجي لكورونا بالصيدليات حتى الآن إلى 75%، مع وفرة من الكميات بها دون حدوث نواقص في الأصناف، وفقا لقول عوف.