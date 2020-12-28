صعود أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الاثنين، وزاد الجرام نحو 3 جنيهات مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 820 جنيهًا مقابل 817 جنيهًا، أمس.

وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 703 جنيهات، وسعر الجرام عيار 24 نحو 937 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6560 جنيهًا.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين بنسبة 0.01%، حيث صعد سعر الأوقية إلى نحو 0.22 دولار، لتسجل الأوقية 1883.6 دولارا في تمام الساعة 12:27 ظهراً بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.