البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الاثنين
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة 0.1% إلى مستوى 10596 نقطة.
كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.27%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.28%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع في نهاية تعاملات أمس الأحد، أول جلسات الأسبوع، بنسبة 0.92% إلى مستوى 10585 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب.
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