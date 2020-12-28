أكثر الكلمات إنتشاراً

لاشين إبراهيم لقاح كورونا الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا

البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الاثنين

10:20 ص الإثنين 28 ديسمبر 2020
البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الاثنين

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة 0.1% إلى مستوى 10596 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.27%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.28%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع في نهاية تعاملات أمس الأحد، أول جلسات الأسبوع، بنسبة 0.92% إلى مستوى 10585 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب.

البورصة مؤشر البورصة أسهم البورصة

الخبر التالى:

ثروة كابيتال: إغلاق الإصدار الـ 34 لسندات التوريق بقيمة 1.6 مليار جنيه

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 132541

    عدد المصابين

  • 110015

    عدد المتعافين

  • 7405

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 81070218

    عدد المصابين

  • 57198975

    عدد المتعافين

  • 1770625

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"تعبانة جدا وتتنفس بصعوبة".. تطورات حالة يسرا الصحية بعد إصابتها بكورونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا