البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة 0.1% إلى مستوى 10596 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.27%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.28%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع في نهاية تعاملات أمس الأحد، أول جلسات الأسبوع، بنسبة 0.92% إلى مستوى 10585 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب.