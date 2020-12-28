ارتفاع طفيف في أسعار الذهب العالمية في بداية أولى جلسات الأسبوع
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفعت أسعار الذهب العالمية في بداية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار ختام جلسة الجمعة الماضية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.
وارتفع سعر الأوقية بنسبة 0.02%، بزيادة نحو 0.35 دولار مقارنة بختام تعاملات أمس، لتسجل 1883.8 دولار في تمام الساعة 10:13 دقيقة صباحا بتوقيت القاهرة، بحسب بيانات الوكالة.
وكانت أسعار الذهب صعدت بالبورصات العالمية إلى 1883.4 دولار للأوقية، بختام جلسة الجمعة الماضية.
الخبر التالى:البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الاثنين
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