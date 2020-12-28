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ارتفاع طفيف في أسعار الذهب العالمية في بداية أولى جلسات الأسبوع

10:20 ص الإثنين 28 ديسمبر 2020
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب العالمية في بداية أولى جلسات الأسبوع

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب العالمية في بداية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار ختام جلسة الجمعة الماضية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وارتفع سعر الأوقية بنسبة 0.02%، بزيادة نحو 0.35 دولار مقارنة بختام تعاملات أمس، لتسجل 1883.8 دولار في تمام الساعة 10:13 دقيقة صباحا بتوقيت القاهرة، بحسب بيانات الوكالة.

وكانت أسعار الذهب صعدت بالبورصات العالمية إلى 1883.4 دولار للأوقية، بختام جلسة الجمعة الماضية.

أسعار الذهب أسعار الذهب العالمية الذهب

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البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الاثنين

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