ارتفاع طفيف في أسعار الذهب العالمية في بداية أولى جلسات الأسبوع

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب العالمية في بداية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار ختام جلسة الجمعة الماضية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وارتفع سعر الأوقية بنسبة 0.02%، بزيادة نحو 0.35 دولار مقارنة بختام تعاملات أمس، لتسجل 1883.8 دولار في تمام الساعة 10:13 دقيقة صباحا بتوقيت القاهرة، بحسب بيانات الوكالة.

وكانت أسعار الذهب صعدت بالبورصات العالمية إلى 1883.4 دولار للأوقية، بختام جلسة الجمعة الماضية.