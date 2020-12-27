المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس لموظفي الحكومة

كتب- مصطفى عيد:

اعتمد محمد معيط، وزير المالية، مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة عن أشهر يناير وفبراير ومارس 2021، بحسب بيان من وزارة المالية، اليوم الأحد.

وذكر الوزير أنه تم تقسيم مواعيد الصرف للعاملين بالوزارات والهيئات والجهات التابعة لها على ثلاثة أيام، بحيث تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأهاب الوزير بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف، بما يُسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان.

وأوضح أن ذلك يأتي على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد، والمساعدة في التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وقال عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم وضع مواعيد صرف محددة لمرتبات أشهر يناير وفبراير ومارس 2021، لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات.

وأضاف عواد أنه تقرر بدء صرف مرتبات شهر يناير للعاملين في 26 وزارة وهيئة يوم 24 يناير، ثم بدء صرف مرتبات 16 وزارة وهيئة يوم 25 يناير، ثم بدء صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات وباقي الجهات الأخرى يوم 26 يناير.

وذكر أنه تقرر أيضا بدء صرف مرتبات شهر فبراير للعاملين في 26 وزارة وهيئة يوم 23 فبراير، ثم بدء صرف مرتبات 17 وزارة وهيئة يوم 24 فبراير، ثم بدء صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات وباقي الجهات الأخرى يوم 25 فبراير.

وأشار عواد إلى أنه تقرر كذلك بدء صرف مرتبات شهر مارس للعاملين في 26 وزارة وهيئة يوم 23 مارس، ثم بدء صرف مرتبات 16 وزارة وهيئة يوم 24 مارس، ثم بدء صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات باقي الجهات الأخرى يوم 25 مارس.

وأهاب عماد عواد بالعاملين بالجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.