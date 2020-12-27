تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الأحد، أول جلسات الأسبوع، بنسبة 0.92% إلى مستوى 10585 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب.

كما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.44%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.21%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 8.61 ملايين جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 8.21 ملايين جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 401.94 ألف جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع في نهاية تعاملات الخميس الماضي، بشكل طفيف، بنسبة 0.06% إلى مستوى 10683 نقطة.