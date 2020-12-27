أكثر الكلمات إنتشاراً

لاشين إبراهيم لقاح كورونا الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات اليوم الأحد

02:55 م الأحد 27 ديسمبر 2020
تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات اليوم الأحد

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الأحد، أول جلسات الأسبوع، بنسبة 0.92% إلى مستوى 10585 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب.

كما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.44%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.21%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 8.61 ملايين جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 8.21 ملايين جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 401.94 ألف جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع في نهاية تعاملات الخميس الماضي، بشكل طفيف، بنسبة 0.06% إلى مستوى 10683 نقطة.

البورصة مؤشرات البورصة

الخبر التالى:

يبدأ تنفيذها يناير المقبل.. تفاصيل اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وبريطانيا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 131315

    عدد المصابين

  • 109462

    عدد المتعافين

  • 7352

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 80635441

    عدد المصابين

  • 56839306

    عدد المتعافين

  • 1763844

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"رشح وصداع".. الصحة تكشف أعراض الموجة الثانية لكورونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا