شعبة الخضروات: انخفاض أسعار الخضر والفاكهة مع وفرة المحصول وتراجع التصدير

كتبت- دينا خالد:

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار أغلب الخضروات والفاكهة انخفضت بنسبة تتراوح بين 30 و70%، في الأسواق مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف النجيب، لمصراوي، أن السبب وراء انخفاض الأسعار هو زيادة المعروض من الخضراوات والفاكهة نتيجة ظهور محصول المشروعات الزراعية القومية، تزامنا مع جائحة كورونا وتراجع حجم الصادرات هذا الموسم.

وأوضح أن سعر كيلو الطماطم يصل حاليا في سوق الجملة إلى 2.5 جنيه، وسعر كيلو الباذنجان إلى جنيه واحد، وكيلو الخيار إلى 70 قرشا، والكوسة إلى 3 جنيهات، ويبلغ سعر كيلو البسلة 3 جنيهات، وكيلو الفاصوليا 4 جنيهات، وهي أسعار أقل من مستوياتها خلال نفس الفترة من العام الماضي بشكل ملحوظ.

كما انخفضت أسعار الفاكهة حيث سجل سعر كيلو البرتقال جنيهين في الجملة مقابل 5 جنيهات الموسم الماضي، وسعر كيلو الموز بين 5 و6 جنيهات، مقابل 8 جنيهات الموسم الماضي، وفقا لحاتم النجيب.

وكانت أسعار البطاطس شهدت انخفاضا كبيرا خلال الأسبوع الماضي، حيث سجل سعر الكيلو 1.5 جنيها، مقابل 5 جنيهات في سوق الجملة قبل الانخفاض، كما انخفضت أسعار الطماطم خلال الشهر الحالي بعد أن ارتفعت الشهر الماضي ووصلت إلى بين 10 جنيهات و15 جنيها في سوق الجملة.