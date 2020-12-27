إيجاس: تصدير 120 مليار قدم مكعب غاز مسال عبر 33 شحنة العام المالي الماضي

كتب- أحمد السيد:

أظهر تقرير، صادر عن الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، أن كميات الغاز الطبيعي المصدرة عبر مصنع الإسالة بمنطقة إدكو على البحر المتوسط بلغت خلال العام المالي الماضي نحو 120 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وذلك من خلال 33 شحنة غاز مسال.

وأوضح التقرير أن الشركة صدرت خلال العام المالي الماضي نحو 33.9 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي لدولة الأردن عبر خط الغاز العربي.

وبحسب تقرير الشركة عن العام المالي الماضي، بلغ إجمالي البروبان التجاري المصدر من خلال الشركة المصرية البحرينية لمشتقات الغاز، ومن مجمع غازات الصحراء الغربية 271 ألف طن من خلال 83 شحنة بروبان.

ويوجد بمصر مصنعان لإسالة الغاز الطبيعي، الأول مصنع إدكو، المملوك للشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال، ويضم وحدتين للإسالة، والآخر في دمياط ويضم وحدة واحدة فقط.

ووظيفة هذه الوحدات هي تحويل الغاز الطبيعي من حالته الغازية إلى سائلة، حتى يمكن تحميله على سفن وتصديره، بدلا من ضخه في الأنابيب.

وأشار التقرير إلى أنه تم البدء في استيراد الغاز الطبيعي من خلال خط الغاز البحري خلال يناير الماضي، حيث بلغت كميات الغاز المستوردة خلال العام المالي الماضي حوالي 14.8 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

وعلى مستوى الإنتاج تسعى شركة إيجاس لحفر 10 آبار استكشافية بدلتا النيل والبحر المتوسط خلال العام المالي الحالي، بتكلفة تقديرية 231.7 مليون دولار، بحسب التقرير.

وأوضح التقرير أن الشركة تعتزم وضع 5 مشروعات تنمية على خريطة الإنتاج (4 جديد + 1 استكمال) بإجمالي إنتاج أولي 1.155 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، وبمتوسط إنتاج مضاف بنحو 570 مليون قدم مكعب يوميا، بتكلفة استثمارية تصل إلى 6.226 مليار دولار.

وتعتزم الشركة ربط نحو 38 بئراً تنموية على خريطة الإنتاج، بمعدلات أولية 350 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، وبمتوسط إنتاج مضاف يصل إلى 215 مليون قدم مكعب يوميا، على أن يصل متوسط الإنتاج المضاف من المشروعات الجديدة والآبار التنموية إلى حوالي 785 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا خلال العام المالي الحالي، وفقا للتقرير.