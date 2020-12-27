مصدر حكومي يتوقع تثبيت أسعار البنزين في يناير المقبل

كتب-أحمد السيد:

توقع مصدر حكومي تثبيت أسعار المواد البترولية خلال الربع الأول من العام القادم، وفقًا لآلية التسعير التلقائي للمواد البترولية.

وقال المصدر إن اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة أسعار الوقود، ستعقد اجتماعها لتحديد أسعار المواد البترولية للربع الأول من العام القادم، خلال الأسبوع الأول من يناير المقبل.

وتعمل الحكومة على مراجعة أسعار الوقود كل ثلاثة أشهر وفق مجموعة من المتغيرات من بينها أسعار البترول العالمية وسعر صرف الدولار.

وكانت الحكومة قررت بداية أكتوبر الماضي، تثبيت أسعار البنزين السائدة في السوق المحلي، وحتى نهاية العام الجاري.

ويبلغ سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة حاليا 6.25 جنيه للتر البنزين 80 و7.5 جنيه للتر البنزين 92 و8.5 جنيه للتر البنزين 95 وسعر بيع السولار 6.75 جنيه للتر.

وبحسب المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، فإن اللجنة ستناقش التقرير الخاص بأسعار البترول العالمية، لاتخاذ القرار النهائي الخاص بأسعار المواد البترولية "تمهيدا لعرض قرار وزيري البترول والمالية، على رئيس مجلس الوزراء لإصدار القرار النهائي بتحديد أسعار المواد البترولية الجديدة".

ووفقًا للمصدر فإن التقرير سيتضمن التغيرات التي شهدتها أسعار البترول العالمية، بالإضافة إلى تغيرات أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه والتي بدأت في الارتفاع مع نهاية الشهر الماضي، متوقعًا أن تثبت اللجنة أسعار الوقود في الربع الأول من العام.

وفي يونيو الماضي أصدر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا يقضي بتطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وتعمل هذه الآلية على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، وتسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج، حسب التغير في عناصر التكلفة، بما يساهم في خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة.