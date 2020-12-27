إيجاس: زيادة إنتاج الغاز الطبيعي 15% خلال العام المالي الجاري

كتب-أحمد السيد:

قال تقرير صادر عن الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، إنه من المخطط أن يبلغ إنتاج مصر من الغاز خلال العام المالي الحالي 7.540 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا، و105 آلاف برميل يوميًا من المتكثفات.

وتمثل هذه الكمية ارتفاعًا بنسبة 15.3% مقارنة بإنتاج العام المالي الماضي.

وبحسب التقرير فإن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي خلال العام المالي 2019-2020، بلغ نحو 2.4 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، بمتوسط يومي نحو 6.550 مليار قدم مكعب، لا تشمل 25 مليون قدم مكعبة من الغاز من الشركات غير المتصلة بالشبكة القومية للغاز.

وتخطط الشركة إلى أن يصل متوسط إجمالي الاستهلاك المحلي 6.565 مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا، وفقًا للتقرير.

ووفقا للتقرير، فإن إجمالي الغاز المباع خلال العام المالي الماضي، بلغ نحو 2.23 تريليون قدم مكعب بمتوسط يومي 6.095 مليار قدم، حيث تمت إضافة نحو 39 بئرًا من الغاز الطبيعي للإنتاج المحلي، بمتوسط إنتاج إضافي 1.765 مليار قدم مكعب يوميا، و23.680 ألف برميل من المتكثفات.