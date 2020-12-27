الملا: نعمل على توطين تصنيع معدات أنشطة البترول والغاز والمشروعات القومية

كتب- مصطفى عيد:

قال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن استراتيجية وزارة البترول تولي أهمية متزايدة لتعميق وتوطين التصنيع المحلي للمعدات والمهمات البترولية اللازمة لأنشطة البترول والغاز لما يمثله من عنصر أمان ويزيد من القدرة على الاعتماد محلياً على تصنيع المعدات البترولية فضلاً عن تقليل الاستيراد وترشيد النقد الأجنبي.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأحد، أشار الوزير إلى الدور الهام لهذه المعدات في تنفيذ المشروعات البترولية وفقاً للخطط والبرامج الزمنية المحددة خاصة مع تداعيات جائحة كورونا وتأثيرها على حركة التنقلات والشحن بين دول العالم.

جاء ذلك خلال تفقد الوزير سير العمل بالورش المركزية لتصنيع المعدات الإستاتيكية بالقطامية التابعة لشركة بتروچيت، ومدى التزام العاملين بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا دون التأثير على العملية الإنتاجية.

وخلال الزيارة أوضح الملا أن الشركات البترولية المصرية، وفي مقدمتها شركة بتروجت، اكتسبت كثيراً من الخبرات المتميزة على مدى فترات عمل طويلة وحققت نتائج أعمال متميزة في مجالات التصنيع المحلي.

وذكر الوزير أن هذه الشركات استطاعت تأمين وتوفير المعدات والمهمات اللازمة لعدد من المشروعات البترولية الكبرى سواء داخل مصر أو خارجها، بالإضافة إلى المشاركة في تنفيذ عدد من مشروعات الدولة القومية.

وخلال الزيارة استمع وزير البترول ومرافقوه إلى عرض من وليد لطفي، رئيس شركة بتروجت، أوضح خلاله أن الشركة تمتلك 6 ورش تصنيع محلي للمعدات الإستاتيكية داخل مصر منها ورشة تحت الإنشاء بمدينة العلمين، كما تمتلك ورشتين خارج مصر بدولتي العراق وسلطنة عمان.

وأشار لطفي إلى امتلاك الشركة أيضا مصنعين لتغليف المواسير البرية والبحرية بمحافظتي بورسعيد والسويس، بالإضافة إلى ياردين للتصنيع البحري بالإسكندرية وبخليج السويس.

وذكر أن ورش التصنيع المحلي تضم 3200 معدة إستاتيكية تشمل أوعية الضغط وأبراج التقطير والمفاعلات ومبادلات حرارية ومبردات هوائية وأفران وحزم العمليات والمعالجة.

وتنفذ شركة بتروجت خطة لزيادة الطاقة الإنتاجية لمواكبة احتياجات قطاع البترول مع الالتزام بالمواصفات القياسية العالمية، وكذلك توفير أكبر قدر من احتياجات العملاء في السوق المحلي، وتنفيذ برامج لتطوير ورفع كفاءة الكوادر البشرية والاستغلال الأمثل للمعدات والأدوات الإنتاجية الحالية وتطويرها باستخدام التكنولوجيات الحديثة، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى أنه تم توقيع اتفاقيات تعاون مع شركات عالمية متخصصة لتصنيع المعدات التخصصية لأول مرة بمصر، وكذلك تأهيل ورش الشركة لتنفيذ أعمال التصنيع بمحطة الضبعة النووية.

ومن المتوقع أن يبلغ حجم أعمال التصنيع المسند للشركة خلال السنوات الثلاث القادمة حوالي 25 ألف طن من الهياكل المعدنية، و33 ألف طن من المعدات.

وفي نهاية الجولة وجه الملا التحية والشكر للعاملين بالشركة على الجهد المبذول ونجاحهم في تنفيذ ما يسند لهم من أعمال سواء المشروعات البترولية أو المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية التي تنفذها الدولة بأعلى معايير الجودة وهي ما جعلت شركة بتروجت في مصاف شركات المقاولات الكبرى، وفقا للبيان.

وطالب الوزير العاملين بالشركة ببذل مزيد من الجهد مع الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا للحفاظ عليهم وعلى أسرهم.

ورافق الوزير خلال الجولة عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، ونائبيه للتكرير والتصنيع وللتخطيط والمشروعات أشرف الشامي وأيمن عمارة، ومحمود ناجي معاون وزير البترول للنقل والتوزيع.