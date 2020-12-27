بي إنفستمنتس تبيع 20% من حصتها في توتال إيجيبت بـ 164.4 مليون جنيه

كتبت-ياسمين سليم:

قالت شركة بي إنفستمنتس القابضة إنها وقعت عقدًا لبيع 20% من صحتها في شركة توتال إيجيبت إلى شركة توتال فرنسا بقيمة إجمالية قدرها 164.4 مليون جنيه.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأحد أنه بإتمام الصفقة ستنخفض حصة شركة بي إنفستمنتس القابضة في شركة توتال إيجيبت من 7.97% إلى 6.38%.

وفي أغسطس الماضي أعلنت شركة بي انفستمنتس إنها بدأت في مفاوضات مبدئية للتخارج بنسبة 20% من إجمالي حصتها في شركة توتال إيجيبت.

وتعمل توتال إيجيبت في مجال توريد الوقود وبطاقات البترول وزيوت التشحيم والخدمات، وتمتلك حوالي 239 محطة خدمة في جميع أنحاء مصر.