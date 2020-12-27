مستشفيات كليوباترا وألاميدا يعلنان اندماجهما وينتظران موافقة الجهات الحكومية

كتبت-ياسمين سليم:

أعلنت مجموعة مستشفيات كليوباترا توقيع اتفاقية مشروطة للاستحواذ على مجموعة ألاميدا هيلثكير جروب في مصر، واندماج تشغيل المستشفيات والمراكز الطبية.

وقال بيان من مجموعة مستشفيات كليوباترا اليوم الأحد إنه من المزمع إتمام الصفقة خلال النصف الأول من العام المقبل، شريطة استيفاء الموافقات المطلوبة من الجهات الحكومية والرقابية من بينها وزارة الصحة والسكان وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والهيئة العامة للرقابة المالية، وموافقة الجمعية العامة العادية للشركة.

وشركة ألاميدا، هي شركة إماراتية، تمتلك وتدير من خلال شركاتها التابعة عدد من المستشفيات والمراكز الطبية في مصر ومنها مستشفى السلام الدولي في المعادي ومستشفى دار الفؤاد في مدينة 6 أكتوبر ومدينة نصر ومستشفى السلام الدولي في القطامية والتي من المتوقع أن تبدأ عملية التشغيل في النصف الأول من عام 2021.

وذكر البيان أن توقيع الاتفاقية تم مع الدكتور فهد خاطر، رئيس مجلس إدارة شركة ألاميدا ومالكها الرئيسي.

وقال البيان إن السعر النهائي للصفقة سيحدد بناءً على عدة عوامل أبرزها ما سيسفر عنه تقرير المستشار المالي المستقل وفي ضوء نتائج الفحص النافي للجهالة من النواحي المالية والضريبية والقانونية والفنية.

وتعتزم كليوباترا سداد ثمن الصفقة عن طريق إصدار سندات دين قابلة للتحويل لصالح مساهمي شركة ألاميدا، على أن تسوى هذه المديونية عن طريق إصدار عدد من الأسهم في شركة مستشفى كليوباترا بقيمة جزء من الأسهم المباعة تخصص لصالح مساهمي شركة ألاميدا للاكتتاب بموجبها في زيادة رأس مال شركة كليوباترا، وفقًا للبيان.

وقال البيان إنه من المتفق عليه أن جزء من سندات الدين القابلة للتحويل النقدي باتفاق الطرفين لسداد ثمن الصفقة وفقًا لآلية المتفق عليها في عقد شراء الأسهم.

وأضاف أن بعد تنفيذ الصفقة يتم تجميد الأسهم الناتجة عن زيادة رأس مال شركة مستشفى كليوباترا لصالح مساهمي شركة ألاميدا لمدة عام من تاريخ قيدها في البورصة.

وبحسب البيان فإنه عند إتمام صفقة الاستحواذ، سيصبح الدكتور فهد خاطر، مساهمًا رئيسًا واستراتيجيًا في مجموعة مستشفيات كليوباترا، مع تعيينه نائبًا لرئيس مجلس الإدارة إلى جانب دور الحالي كرئيس لمجلس إدارة للمستشفيات التابعة لألاميد.

ووفقًا للبيان فإن تنفيذ الصفقة أمر خاضع للشروط والموافقات والإجراءات المذكورة.

وقال أحمد عز الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة كليوباترا، إن الصفقة تمثل نقلة استراتيجية لمجموعة كليوباترا وستثمر عن تدعيم المجموعة بإضافة 3 مستشفيات قائمة وسينعكس على مضاعفة الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك.

وسترفع الصفقة الطاقة الاستيعابية لمستشفيات كليوباترا وألاميدا إلى حوالي 1450 سريرًا وهو ما يمثل 15% من إجمالي الأسرة العلاجية الخاصة في منطقة القاهرة الكبرى وحوالي 4% على مستوى المحافظات، وفقًا لعز الدين.

وقال البيان إن كليوباترا كلفت المجموعة المالية هيرميس، بدور المستشار المالي للصفقة، ومكتب فريشفيلدز بروكهاوز ديرينجر ومكتب ذو الفقار وشركاها بدور المستشار القانوني، فيما كلفت شركة ألاميدا مكتب وايت آند كيس ومعتوق بسيوني وحناوي ومكتب علي الدين وشاحي وشركاهما ومكتب ال ال بي بدور بدور المستشار القانوني، وسي آي كابيتال بدور المستشار المالي.

ومجموعة كليوباترا، هي أكبر مجموعة للمستشفيات الخاصة في مصر وأبرز مستشفياتها كليوباترا والقاهرة التخصصي والنيل بدراوي والشروق ومستشفى كوينز والكاتب، ولديها حصة حاكمة في مستشفى بداية للخدمات الطبية.