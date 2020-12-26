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البنوك تفرض رسومًا على السحب من ماكينات الصرف لغير عملائها بداية من الجمعة

02:12 م السبت 26 ديسمبر 2020
البنوك تفرض رسومًا على السحب من ماكينات الصرف لغير عملائها بداية من الجمعة

ماكينات صرف تابعة للبنك الأهلي

كتبت-منال المصري:

تبدأ البنوك بداية من الجمعة القادم فرض رسوم على السحب والاستعلام على الرصيد من ماكينات الصراف الآلي لغير عملائه.

وكانت البنوك قد أعفت غير عملائها من رسوم السحب والاستعلام على الرصيد في حال تم إجراء العملية من ماكيناتها في أعقاب انتشار الموجة الأولى من فيروس كورونا.

ويوضح الإنفوجرافيك التالي قيمة الرسوم الذي سيدفعها العميل على عملية السحب أو الاستعلام من ماكينات الصراف الآلي بداية من الجمعة القادمة.

بداية-من-1-يناير-2021

البنوك ماكينات الصرف فرض رسوم على السحب الاستعلام على الرصيد ماكينات الصراف الآلي فيروس كورونا

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