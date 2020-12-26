البنوك تفرض رسومًا على السحب من ماكينات الصرف لغير عملائها بداية من الجمعة
كتبت-منال المصري:
تبدأ البنوك بداية من الجمعة القادم فرض رسوم على السحب والاستعلام على الرصيد من ماكينات الصراف الآلي لغير عملائه.
وكانت البنوك قد أعفت غير عملائها من رسوم السحب والاستعلام على الرصيد في حال تم إجراء العملية من ماكيناتها في أعقاب انتشار الموجة الأولى من فيروس كورونا.
ويوضح الإنفوجرافيك التالي قيمة الرسوم الذي سيدفعها العميل على عملية السحب أو الاستعلام من ماكينات الصراف الآلي بداية من الجمعة القادمة.
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