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بعد تراجعها أمس.. تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم

01:14 م السبت 26 ديسمبر 2020
بعد تراجعها أمس.. تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم

أسعار الذهب

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت عند أسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر اليوم عند 817 جنيها، وهو سعر أمس.

وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 700 جنيه، وسعر الجرام عيار 24 نحو 934 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6536 جنيهًا.

واليوم وغدًا عطلة رسمية في البورصات العالمية

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