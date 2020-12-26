بعد تراجعها أمس.. تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم
كتبت- دينا خالد:
استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت عند أسعار أمس.
وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر اليوم عند 817 جنيها، وهو سعر أمس.
وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 700 جنيه، وسعر الجرام عيار 24 نحو 934 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6536 جنيهًا.
واليوم وغدًا عطلة رسمية في البورصات العالمية
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
130126
عدد المصابين
-
108985
عدد المتعافين
-
7309
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
79729121
عدد المصابين
-
56125761
عدد المتعافين
-
1749340
عدد الوفيات
إعلان