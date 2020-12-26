نيفين جامع تبحث مع رئيس "أفريكسيم بنك" مشروعاته الحالية والمستقبلية في مصر

القاهرة-مصراوي:

عقدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، لقاءً عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع بندكت أورما، رئيس البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير "أفريكسيم بنك"، لمناقشة مشروعات وبرامج البنك الحالية والمستقبلية بالسوق المصري.

وقال بيان من الوزارة اليوم السبت إن الاجتماع تناول دور البنك في دعم الاقتصاديات الأفريقية لمواجهة الأثار السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت جماع في البيان إن الحكومة حريصة على تنمية برامج التعاون والمشروعات المشتركة والشراكات مع البنك على المستويين الحكومي ومستوى رجال الأعمال خاصةً وأن البنك يعد إحدى المؤسسات التمويلية الرئيسية بالقارة الإفريقية.

وأضافت جامع أن اللقاء تناول مبادرات البنك الحالية والمستقبلية بالقارة الأفريقية التي تضمنت تنظيم المعرض الإفريقي للتجارة البينية في دورته الثانية والمقرر إقامته بالعاصمة الرواندية كيجالي خلال شهر سبتمبر 2021 الذي تسعى مصر ممثلةً في عدد من الوزارات والجهات الحكومية والمصرفية والقطاع الخاص إلى المشاركة فيه بما يضمن الترويج لكافة المبادرات المصرية.

وبحسب الوزيرة فإن البنك يسعى لنشر التوعية بشأن مبادراته وتقييم استفادة القطاع الخاص المصري من مبادرات ومنصات البنك وأهمها مبادرة إنشاء سلاسل الإمداد عبر القارة للسيارات.

وأوضحت جامع أن الوزارة اقترحت على البنك القيام بتوفير برامج تدريبية للكوادر الإفريقية بهدف تكوين روابط تجمع المسؤولين الحكوميين بممثلي القطاع الخاص الأفريقي والاستفادة من الدور الإيجابي الذي يمكنهم القيام به بصفتهم سفراء للدور المصري والصناعة المصرية بالقارة.

وأضافت أن الجانبين بحثا مبادرة البنك لإنشاء شركات تصدير إفريقية في ضوء العمل الميداني الذي قام به البنك في عدد من الدول الإفريقية من بينها مصر من خلال عقد اجتماعات تحضيرية مع عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

ونقل البيان عن الدكتور، بندكت أورما رئيس البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، حرص البنك على مساندة الشركات المصرية من التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا ومساعدتها في تعزيز علاقاتها التجارية مع شركائها في القارة الإفريقية.

ويعمل البنك حالياً على الإعداد لمبادرة إنشاء الوكالة الإفريقية لترويج التجارة والاستثمار بهدف وضع نظام أفريقي منسق لترويج التجارة والاستثمار ووضع استراتيجيات استثمار والدفع بسلاسل إمداد أفريقية وتوفير خدمات بناء قدرات وكالات ترويج الاستثمار وتغيير نظرة المستثمرين عن أفريقيا على أنها موقع استثماري هام واستخدام المنصات التكنولوجية، بحسب قوله.