التأمينات تعلن موعد صرف الدفعة الثالثة من متجمد العلاوات الخمس

كتبت- ياسمين سليم:

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، صرف معاشات شهر يناير لما يقارب من 10.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، بتكلفة إجمالية تقدر بـ25 مليون جنيه، بحسب بيان اليوم الجمعة.

أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على جاهزية جميع منافذ الهيئة لاستقبال أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من الشريحة الأولى والمقدر عددهم بـ2.4 مليون مواطن لصرف استحقاقاتهم التأمينية اعتبارا من صباح يوم الأحد الموافق الثالث من يناير 2021 على أن يتم الصرف لباقي الدفعات كما هو متبع بالأشهر السابقة.

وأوضح رئيس هيئة التأمين الاجتماعي أن التكلفة الإجمالية لصرف المعاشات بالإضافة إلى الدفعة الثالثة للعلاوات الخمس تُقدر بـ25 مليار جنيه منهم ما يقارب 18 مليار جنيه تكلفة صرف معاشات شهر يناير و7 مليارات جنيه تكلفة صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس .

وأشار رئيس الهيئة إلى إمكانية صرف كل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلي أو كارت " ميزة" مهماً كانت قيمة استحقاقاته التأمينية من صرف جميع الإستحقاقات من ماكينات الصراف الآلي والمقدر عددها 12 ألف ماكينة منتشرة على مستوي الجمهورية اعتبارًا من اليوم الأول من الشهر.

وتابع رئيس هيئة التأمين الإجتماعي أنه لتحقيق رغبة الهيئة في تقديم مجموعة من خدمات الشمول المالي للسادة أصحاب المعاشات قامت الهيئة بوضع خطة طموحة لدمج السادة أصحاب المعاشات في القطاع المصرفي من خلال مجموعة من المنتجات المصرفية التي تحمل علامات القبول الوطنية "ميزة".