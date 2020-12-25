شعبة الأدوية: 70% ارتفاعا في الطلب على أدوية بروتوكول علاج كورونا

كتبت- شيرين صلاح:

قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أدوية بروتوكول علاج كورونا شهدت ارتفاعا في الطلب خلال الأسابيع الماضية بنسبة 70% بالصيدليات.

وأضاف عوف، أن زيادة الطلب جاءت مع زيادة الإصابات بالفيروس بمصر خلال الأسابيع الماضية، مشيرا إلى أن مبيعات هذه النوعية من الأدوية ارتفعت بنفس نسبة الطلب عليها بالصيدليات.

ووفقا لقول عوف، فإن هناك كميات تكفي من أدوية بروتوكول العلاج بالصيدليات ولا يوجد نقص بأي نوع منها بالموجة الثانية للفيروس عكس ما حدث بالموجة الأولى.

وتسبب التخزين والإقبال على شراء كميات من الفيتامينات والأدوية في نقصها من الصيدليات خلال الموجة الأولى لكورونا، بحسب ما ذكره عوف في وقت سابق لمصراوي.

وأشار عوف، إلى أن هناك أيضا زيادة بنسبة تصل إلى 50% على معقمات اليد والكحول بالصيدليات خلال الفترة الحالية.

وقال رئيس شعبة الأدوية، أنه برغم زيادة الإقبال فإن أسعار المعقمات والكحول مستقرة عند نفس مستوياتها منذ عدة أشهر بالصيدليات.

وأرجع عوف، استقرار الأسعار إلى وفرة المعروض منهم بالصيدليات نتيجة وفرة الإنتاج من مصانع المستلزمات الطبية.