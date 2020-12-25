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الذهب يتراجع في مصر اليوم.. والركود يسيطر على موسم الكريسماس

01:43 م الجمعة 25 ديسمبر 2020
الذهب يتراجع في مصر اليوم.. والركود يسيطر على موسم الكريسماس

أسعار الذهب

كتبت– شيماء حفظي:

عادت أسعار الذهب في السوق المحلي إلى التراجع خلال تعاملات اليوم الجمعة 25 ديسمبر 2020، وانخفض سعر الجرام من الذهب عيار 21 جنيهين مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 هبط اليوم إلى 817 جنيها مقابل 819 جنيهًا أمس.

وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 700 جنيه، وسعر الجرام عيار 24 نحو 934 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6536 جنيهًا.

وأشار نجيب، إلى أن السوق يشهد حالة من الركود، رغم حلول موسم أعياد الكريسماس، والتي كان متوقعًا أن تحرك المبيعات.

أسعار الذهب الذهب سعر الجرام عيار 18 عيار 24

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