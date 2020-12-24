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خاص | مصر تسلمت الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد بقيمة 1.6 مليار دولار

11:02 م الخميس 24 ديسمبر 2020
خاص | مصر تسلمت الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد بقيمة 1.6 مليار دولار

محمد معيط وزير المالية

كتبت- منال المصري:

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية في تصريح خاص لمصراوي اليوم الخميس أن مصر تسلمت الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.6 مليار دولار.

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق يوم الجمعة الماضي على صرف شريحة جديدة من اتفاقية الاستعداد الائتمانى التى وقعتها مصر في يونيو الماضي، وذلك بعد انتهاء المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد.

وكانت مصر قد حصلت على شريحة أولى بقيمة ملياري دولار في يونيو الماضي من القرض بعدما وافق الصندوق على برنامج للإصلاح الاقتصادي لمصر لمدة عام ضمن قرض بقيمة 5.2 مليار دولار.

ويتبقى لمصر شريحة ثالثة بقيمة 1.6 مليار دولار من المنتظر الحصول عليها العام المقبل.

محمد معيط وزير المالية قرض صندوق النقد الشريحة الثانية صندوق النقد الدولي

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