اقتصاد مصر يتعافى من انكماش كورونا لكنه لا يزال بعيدا عن النمو الطبيعي (جراف)

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الرُبع الأول من العام المالي الحالي أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نموا بنسبة 0.7% خلال أول 3 أشهر من 2020-2021، وذلك مقابل نمو 5.6% خلال نفس الفترة من العام السابق.

ولكن عودة الاقتصاد للنمو جاءت بعد انكماشه في الربع الأخير من عام 2019-2020 تزامنا مع بداية أزمة كورونا، وهو ما يشير إلى تحقيق تعافٍ جزئي وإن كان النمو لا يزال بعيدا عن المعدلات التي كان يحققها قبل الجائحة.

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس، إن معدل النمو خلال الربع الأول من العام المالي الحالي انخفض (مقارنة بنفس الفترة من عام 2019-2020) متأثراً بتباطؤ العديد من الأنشطة إثر جائحة فيروس كورونا مثل السياحة والصناعة وغيرهما.

وأضافت أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة ساهمت في تحقيق معدل نمو إيجابي، وتقليل الخسائر، وأنه بدون تلك الإجراءات كان من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنحو 1.2%.

وذكرت الوزيرة أنه في حالة حساب معدل النمو بدون قطاع السياحة، فسوف يرتفع معدل النمو ليسجل 2.7% خلال الربع الأول، حيث أن قطاع السياحة يُعد من أكثر القطاعات المتضررة من الأزمة، والذي انكمش بنحو 66%، جراء جائحة فيروس كورونا.

وفيما يلي يرصد مصراوي تطور معدل النمو (أو الانكماش) الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنتين الماليتين الماضيتين والربع الأول من العام الحالي، بحسب بيانات وزارة التخطيط.