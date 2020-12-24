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أبرز 5 قطاعات بمصر حصلت على تمويلات تنموية في 2020 (إنفوجرافيك)

03:51 م الخميس 24 ديسمبر 2020
أبرز 5 قطاعات بمصر حصلت على تمويلات تنموية في 2020 (إنفوجرافيك)

وزارة التعاون الدولي

كتب- مصطفى عيد:

تصميم- مايكل عادل:

أظهر التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي أن مصر حصلت على تمويلات تنموية بقيمة 9.9 مليار دولار من شركاء التنمية الدوليين سواء كانت مؤسسات إقليمية ودولية أو كانت تابعة لبعض الدول من هؤلاء الشركاء.

وبحسب التقرير الصادر مؤخرا بعنوان "الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة"، توزعت هذه التمويلات بين 6.7 مليار دولار موجهة للدولة وشملت 14 قطاعا، و3.2 مليار دولار للقطاع الخاص.

ويرصد مصراوي في الإنفوجرافيك التالي أبرز 5 قطاعات حصلت على تمويلات من التي تم توجيهها للدولة من شركاء التنمية في 2020، ومن هم الشركاء الذين وفروا التمويلات الموجهة للقطاع الخاص وحصة كلٍ منهم، وفقا لبيانات التقرير.

وزارة التعاون الدولي تمويلات تنموية

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