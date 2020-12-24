الإحصاء: زيادة عدد ماكينات الري الثابتة والنقالي 3.9% العام الماضي

كتبت- ياسمين سليم:

قال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن عدد الجرارات الزراعية في مصر انخفض خلال العام الماضي، بينما ارتفع عدد ماكينات الري الثابتة والنقالي مقارنة بعام 2017.

وأظهرت نشرة الجهاز عن الآلات الزراعية الميكانيكية لعام 2019، الصادرة اليوم الخميس، والتي تصدر كل عامين، أن إجمالي عدد الجرارات الزراعية في مصر بلغ 135.1 ألف جرار عام 2019 مقابل 135.9 ألف جرار عام 2017 بنسبة انخفاض 0.6%.

كما بلغ إجمالي عدد ماكينات الري الثابتة والنقالي 1038.5 ألف ماكينـة عام 2019 مقابل 999.2 ألف ماكينة عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 3.9%.

وبلغت عدد ماكينات الري النقالي 809.2 ألف ماكينة بنسبة 77.9%، أما عدد ماكينات الرى الثابتة 229.3 ألف ماكينة بنسبة 22.1% من إجمالي عدد ماكينات الري الثابتة والنقالي، بحسب النشرة.

وأشار البيان إلى أن إجمالي عدد ماكينات الدراس بلغ 73.6 ألف ماكينة عام 2019 مقابل 73 ألف ماكينة عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 0.9%.

وبلغ عدد ماكينات الدراس بالقطاع الخاص 71.2 ألف ماكينة بنسبة 96.8 %، أما عدد ماكينات الدراس بالقطاع العام والحكومي فبلغ 2.4 ألف ماكينة بنسبة 3.2 % من إجمالي عدد ماكينات الدراس.

وبلغ إجمالي عدد الآلات والمعدات الزراعية الأخرى 299 ألف آلة عام 2019 مقابل 290 ألف آلة عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 3.1%، وفقا للنشرة.