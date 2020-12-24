مصر والأردن توفدان فريقا فنيا لدراسة احتياجات سوق العراق وتأهيل المصانع



كتبت- شيماء حفظي:

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، في بيان اليوم الخميس، إنه تم التنسيق مع وزيري التجارة والصناعة بدولتي الأردن والعراق على بدء الخطوات الفعلية لتحقيق التكامل الصناعي والتجاري بين الدول الثلاث، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية المصرية والأردنية والعراقية.

وأضافت الوزيرة، خلال اجتماع عقدته عبر الفيديو كونفرنس، مع مها علي وزير الصناعة والتجارة الأردنية، ومنهل عزيز الخباز وزير الصناعة والمعادن العراقي، أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة إيفاد فريق فني مصري إلى دولة العراق وبمشاركة من السفارة الأردنية بالعاصمة العراقية بغداد، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الخميس.

وذكرت أن إيفاد هذا الفريق يستهدف الوقوف على احتياجات السوق العراقي سواء فيما يتعلق بتأهيل المصانع العراقية، واستعراض فرص الاستثمار المتاحة والوقوف على احتياجات السوق العراقي من السلع والمنتجات.

وأوضحت الوزيرة أن هذا الاجتماع يأتي كنتيجة للزيارة التي قام بها الوزيران الأردني والعراقي لمصر مطلع الشهر الجاري والتي تم خلالها التأكيد على أهمية تعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري المشترك بين الدول الثلاث، وذلك من خلال تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة وبصفة خاصة في المجالين الصناعي والتجاري.

وأشارت جامع إلى أنه تم تحديد عدد من القطاعات المستهدفة للتعاون المشترك ومن بينها الصناعات الدوائية بما فيها الأدوية البيطرية، والصناعات الكيماوية، والبتروكيماويات، والجلود، والسيراميك، فضلاً عن دراسة إقامة معرض دائم للمنتجات المصرية والأردنية في العاصمة بغداد.

وفي هذا الإطار اتفق الوزراء على أهمية تيسير حركة التجارة ورفع القيود والمعوقات التي تحول أمام انسياب التجارة البينية المشتركة، وذلك من خلال منح معاملة تفضيلية لنفاذ المنتجات لأسواق الدول الـ3.

كما استعرض الاجتماع التطورات الخاصة بإنشاء المدينة الاقتصادية على الحدود بين العراق والأردن والتي يمكن أن تكون نقطة ارتكاز لتعزيز التعاون الصناعي بين الدول الـ3 مع الاستفادة من الخبرة الصناعية المصرية في إنشاء وإدارة المناطق والمجمعات الصناعية.

وأوضحوا أن إنشاء هذه المدينة يأتي بهدف إقامة شراكات صناعية بين رجال القطاع الخاص في كل من مصر والعراق والأردن، وهو الأمر الذي يعد نواة لإيجاد اتحاد صناعي عربي على المستوى الإقليمي.

وأكدت وزيرة الصناعة والتجارة الأردنية حرص الحكومة الأردنية على تحقيق التكامل الاقتصادي مع مصر والعراق وبدء خطوات تنفيذية على أرض الواقع، خاصة في ظل الإرادة السياسية والتوافق بين الحكومات، الأمر الذي ينعكس على تعزيز التعاون في المجالين التجاري والصناعي خلال المرحلة القريبة المقبلة.

وأشارت إلى أهمية التوصل إلى اتفاق عام يحدد أطر التعاون المشترك وبصفة خاصة في القطاعات المستهدفة والتي تم التباحث حولها خلال الاجتماع، مؤكدةً في الوقت ذاته على أهمية الربط الإلكتروني بين أجهزة الجمارك في الدول الثلاث لتسهيل عملية التبادل التجاري وتسيير حركة التجارة.

وقال وزير الصناعة والمعادن العراقي إن بلاده حريصة على الانفتاح على السوقين المصري والأردني وبدء خطوات عاجلة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي خاصة في ظل تطلع الحكومة العراقية إلى استعادة علاقاتها الاقتصادية القوية مع كافة الشركاء وبصفة خاصة على المستوى الإقليمي والعربي.

وأضاف أن النتائج الإيجابية التي تم التوصل إليها خلال لقائه بوزيرة التجارة والصناعة المصرية بالقاهرة تمثل نقطة ارتكاز لبدء شراكات صناعية وتجارية إقليمية بين رجال القطاع الخاص وبدعم من حكومات الدول الـ3.

ووجه الوزير العراقي الدعوة للوزيرتين المصرية والأردنية لترأس الوفد الفني الذي سيقوم بزيارة بغداد قريباً بهدف الوصول إلى اتفاق مباشر لبدء عمليات التنفيذ في أقرب وقت ممكن.

وشارك في الاجتماع طارق شلبي، مساعد وزيرة التجارة والصناعة لشؤون الاتفاقيات والتجارة الخارجية والعلاقات الدولية، واللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وأحمد مغاوري رئيس التمثيل التجاري، ومحمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.