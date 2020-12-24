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ارتفاع الكابوريا وتراجع الجمبري.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الخميس

10:33 ص الخميس 24 ديسمبر 2020
ارتفاع الكابوريا وتراجع الجمبري.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الخميس

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 30 و130 جنيهًا.

وتراجع سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح بين 300 جنيه و350 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 17 و18 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو المكرونة السويسي ليتراوح بين 65 و75 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو السمك البوري، اليوم، بين 38 و42 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 جنيهًا و100 جنيه، كما استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري، ليتراوح بين 110 جنيهات و170 جنيهًا.

أسعار الأسماك الكابوريا الجمبري سوق العبور

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