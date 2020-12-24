أكثر الكلمات إنتشاراً

لقاح كورونا منتخب الشباب الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب مرتضى منصور فيروس كورونا

أسعار الذهب تواصل الصعود عالميا للجلسة الثالثة خلال تعاملات الخميس

10:26 ص الخميس 24 ديسمبر 2020
أسعار الذهب تواصل الصعود عالميا للجلسة الثالثة خلال تعاملات الخميس

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب العالمية للجلسة الثالثة على التوالي، في بداية تعاملات جلسة اليوم الخميس، وفقا لوكالة بلومبرج.

وارتفع سعر الأوقية بنسبة 0.19%، بزيادة نحو 3.4 دولارا مقارنة بختام تعاملات أمس، لتسجل 1876.3 دولار في تمام الساعة 9:55 دقيقة صباحا بتوقيت القاهرة، بحسب بيانات الوكالة.

وكانت أسعار الذهب صعدت بالبورصات العالمية إلى 1872.8 دولار للأوقية، بختام جلسة أمس.

أسعار الذهب الذهب

الخبر التالى:

تراجع الطماطم والكوسة.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم الخميس

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 127972

    عدد المصابين

  • 107961

    عدد المتعافين

  • 7209

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 78949750

    عدد المصابين

  • 55498063

    عدد المتعافين

  • 1735168

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا