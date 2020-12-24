أسعار الذهب تواصل الصعود عالميا للجلسة الثالثة خلال تعاملات الخميس
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفعت أسعار الذهب العالمية للجلسة الثالثة على التوالي، في بداية تعاملات جلسة اليوم الخميس، وفقا لوكالة بلومبرج.
وارتفع سعر الأوقية بنسبة 0.19%، بزيادة نحو 3.4 دولارا مقارنة بختام تعاملات أمس، لتسجل 1876.3 دولار في تمام الساعة 9:55 دقيقة صباحا بتوقيت القاهرة، بحسب بيانات الوكالة.
وكانت أسعار الذهب صعدت بالبورصات العالمية إلى 1872.8 دولار للأوقية، بختام جلسة أمس.
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