أكثر الكلمات إنتشاراً

لقاح كورونا منتخب الشباب الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب مرتضى منصور فيروس كورونا

ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الخميس

10:13 ص الخميس 24 ديسمبر 2020
ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الخميس

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الخميس، بشكل طفيف، بنسبة 0.04% إلى مستوى 10682 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.66%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.58%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع في نهاية تعاملات أمس الأربعاء، بنسبة 0.2% إلى مستوى 10677 نقطة.

البورصة المصرية مؤشر البورصة

الخبر التالى:

أسعار الذهب تواصل الصعود عالميا للجلسة الثالثة خلال تعاملات الخميس

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 127972

    عدد المصابين

  • 107961

    عدد المتعافين

  • 7209

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 78949750

    عدد المصابين

  • 55498063

    عدد المتعافين

  • 1735168

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا