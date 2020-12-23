"هاير" تؤسس مصنعا للتكييفات في مصر باستثمارات 200 مليون جنيه بالتعاون مع راية

كتب- علاء حجاج:

قال سو يو زن، مدير شركة هاير في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، إن الشركة رصدت استثمار بقيمة 200 مليون جنيه كمرحلة أولى لتصنيع أجهزة التكييفات بالسوق المحلي بالتعاون مع شركة راية القابضة للاستثمارات المالية.

وأضاف زن، لمصراوي، أن المصنع في مدينة السادس من أكتوبر، ويعمل بطاقة إنتايجة تصل إلى 300 ألف وحدة سنويا، ومن المخطط بدء الإنتاج يناير المقبل.

وبحسب مدير الشركة، تصل نسبة المكون المحلي في منتجات هاير إلى 60% مقابل 40% مكونات مستوردة.

وأشار إلى أن الشركة تخطط لمضاعفة حجم استثماراتها 5 مرات خلال 2021 لتصنيع أجهزة منزلية أخري منها التليفزيونات والغسالات.

وتسعى هاير للتركيز على سد احتياجات المستهلك المصري يلي ذلك تحويل مصر كمركز محوري للإنطلاق نحو أسواق القارة الأفريقية لاحقا.

وقال مدير عام شركة هاير في مصر والشرق الأوسط، إن المناخ الاستثماري فى مصر إيجابي للغاية خاصة مع قدرة الاقتصاد المحلي على الصمود فى مواجهة تحديات جائحة كورونا وتحقيق معدلات نمو جيدة ، مشيدا بكافة التسهيلات والحوافز التى تقدمها الحكومة للمستثمرين .

وهاير هي مجموعة عالمية تأسست في الصين خلال عام 1984 وتعمل فى قطاعات اقتصادية متنوعة منها صناعة الأجهزة المنزلية وتقديم الخدمات اللوجستية، والتمويل، والعقارات، ومنتجات إنترنت الأشياء ، وحققت مبيعات إلى 300 مليون أسرة في 165 دولة حول العالم.

وتمتلك هاير عددًا من العلامات التجارية للأجهزة، منها Haier وCasarte وLeader وGeneral Electric Appliances من الولايات المتحدة وFisher & Paykel من نيوزيلندا و أستراليا و AQUA من اليابان وCandy من إيطاليا.