بالم هيلز تنهي إجراءات إلغاء شهادات الإيداع الدولية ببورصة لندن

كتبت – شيماء حفظي:

قالت شركة بالم هيلز للتعمير، في بيان للبورصة اليوم الأربعاء، إنها أتمت إجراءات شطب القيد وإلغاء برنامج شهادات الإيداع الدولية من القائمة الرسمية والسوق الرئيسي لبورصة لندن.

وأشارت الشركة، إلى أن ذلك، طبقا للطلب المقدم من الشركة للهيئات الرقابية المعنية بورصة لندن، المعلن عنه بتاريخ 29 سبتمبر، وتم قبول وتفعيل طلب الشطب اعتبارا من الساعة 8 صباحا اليوم بتوقيت المملكة المتحدة.

وأضافت الشركة، أنه تم إنهاء برامج شهادات الإيداع الدولية، وإلغاء شهادات الإيداع الدولية بالكامل، وتحويلها لأسهم عادية، وتمثل كل شهادة إيداع دولية 20 سهماً عادياً من أسهم بالم هيلز، وسوف يستمر إدراج تلك الأسهم وتداولها بالبورصة المصرية.

وكان مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير، وافق في يونيو الماضي، على شطب شهادات الإيداع الدولية من بورصة لندن للأوراق المالية وإنهاء برنامج شهادات الإيداع الدولية.

وحققت الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري، صافي ربح خلال الفترة بقيمة 84.59 مليون جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 154.97 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وتعمل شركة بالم هيلز ضمن قطاع العقارات مع التركيز على التطوير العقاري، وتم إنشاء مقرها في مصر في يناير 2005، وتطور بالم هيلز نحو 18 مشروعا عقاريا من بينها مشروعات في القطامية والسادس من أكتوبر والساحل الشمالي.