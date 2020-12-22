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الملا يعين رئيسا جديدا لمجلس إدارة شركة أسيوط لتكرير البترول

04:43 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020
الملا يعين رئيسا جديدا لمجلس إدارة شركة أسيوط لتكرير البترول

المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية

كتب- مصطفى عيد:

أصدر طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية حركة تنقلات بقطاع البترول بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية وتبادل الخبرات اللازمة، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الثلاثاء.

ووفقا للبيان، تضمنت الحركة تعيين ماجد مصطفى محمد الكردي رئيسا لمجلس إدارة شركة أسيوط لتكرير البترول.

كما تضمنت الحركة تعيين أيمن مصطفى محمود مرشدي رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بتروسنان.

وشملت أيضا تعيين توفيق مصطفى محمد الشريف عضوا بمجلس إدارة شركة أنابيب البترول، ومساعدا لرئيس الشركة للعمليات، وكذلك تعيين أحمد عيد أحمد موافي مديرا عاما بالإدارة المركزية للمناجم والمحاجر بوزارة البترول والثروة المعدنية.

أسيوط لتكرير البترول طارق الملا وزير البترول

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