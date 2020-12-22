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"بالتقسيط".. 6 معلومات عن نظام تحويل السيارات للعمل بالغاز (إنفوجرافيك)

04:32 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020
"بالتقسيط".. 6 معلومات عن نظام تحويل السيارات للعمل بالغاز (إنفوجرافيك)

تحويل السيارات للعمل بالغاز

كتب- مصطفى عيد:

تصميم- مايكل عادل:

أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وضع آليات مرنة وبسيطة بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية، ممثلة في شركتي كارجاس وغازتك، لتشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي، بحسب بيان للجهاز اليوم الثلاثاء.

ودعت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي للجهاز، أصحاب السيارات الملاكي والأجرة والميكروباص للاستفادة من المميزات التي يتيحها الجهاز حاليا والتوجه لمراكز تحويل السيارات التابعة لشركتي كارجاس وغازتك بمختلف المحافظات لما لاستخدام الغاز من فوائد اقتصادية وبيئية، وتحقيق وفرا كبيرا لأصحاب السيارات.

ويرصد مصراوي في الإنفوجرافيك التالي أبرز 6 معلومات عن نظام تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وفقا لما ذكره جهاز تنمية المشروعات.

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تحويل السيارات للعمل بالغاز جهاز تنمية المشروعات المتوسطة وزارة البترول نيفين جامع

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