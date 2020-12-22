عشماوي: 40 مليار حجم سوق التجارة الإلكترونية في مصر.. وبورصة السلع ستدعمها

كتب-علاء حجاج:

قال إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الفترة القادمة ستشهد تعظيم دور التجارة الإلكترونية تحت مظلة البورصة المصرية للسلع، والتي ستشهد تداول مجموعة من السلع بين بائعين ومشترين عبر منصة إلكترونية.

وأضاف ردا على سؤال مصراوي في مؤتمر الإعلان عن مبادرة جيش القطاع الخاص بالتعاون بين شركات أورنج وكوكاكولا ويونيليفر، إن التجارة الإلكترونية تلعب دورا كبيرا في تنمية صغار التجار، فعلى سبيل المثال ساهمت كورونا في نمو مبيعات الأونلاين لواحدا من سلاسل التجارة 10 مرات.

وأضاف أن حجم التجارة الإلكترونية في مصر تصل إلى 40 مليار جنيه وفقا للأرقام الرسمية وذلك اعتمادا على عمليات الدفع بالوسائل الإلكترونية، وهذا يماثل 10٪ فقط من حجم التجارة الإلكترونية لأن هناك جزء غير مرئي من هذا النشاط.

وبحسب عشماوي فإن افتتاح بورصة مصر السلعة العام المقبل سيدعم هذه التجارة.

وقال إن من خلال البورصة الجديدة سيطرح مثلا بائع الحديد كمية معينة بسعر محدد عبر المنصة ليشتري المشتري الكميات التي يحتاجهت.

وبهذه الطريقة سيتم إختزال الحلقات الوسيطة بين البائع والمشتري ما يساهم في تخفيض سعر المنتجات وتنمية نشاط صغار التجار، وفقا لعشماوي.

وأوضح أن هناك تنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لصياغة قانون التجارة الإلكترونية.

وكشف أن كورونا ساهمت في زيادة حصة منتجات البقالة وغيرها من المنتجات غير التجارة الإلكترونية بدلا من انحصار التجارة الإلكترونية في الأجهزة الإلكترونية.