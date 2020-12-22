رغم التخفيضات.. 30% تراجعا في الإقبال على الملابس في موسم الكريسماس

كتبت- دينا خالد:

قال عمرو حسن رئيس شعبة الملابس، بغرفة القاهرة التجارية، إن الإقبال على شراء الملابس تراجع مع اقتراب أعياد الميلاد والكريسماس، رغم التخفيضات.

وأضاف حسن، لمصراوي، أن الإقبال هذا العام أقل من الإقبال في نفس الفترة من العام الماضي بنحو 30%.

وأشار حسن، إلى أن تخفيضات البلاك "فراي داي" مازالت مستمرة حتى نهاية العام، ولكنها فشلت في تحريك الإقبال قبل الكريسماس كما هو متوقع.

وأرجع حسن، انخفاض الإقبال إلى تخوف المواطنين من أماكن الازدحام والخروج للشراء في ظل زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وساهم إلغاء احتفالات الكريسماس في قلة إقبال المواطنين على شراء الملابس، خاصة في ظل ضعف القدرة الشرائية للمواطنين تأثرا بجائحة فيروس كورونا، بحسب حسن.

وتسببت أزمة كورونا، في انخفاض دخول الكثير من المواطنين، وسط موجة تسريح للعمالة، أو تخفيض المرتبات، وهو ما أثر على القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى خوف المواطنين من العدوى بالفيروس.

وكان عمرو حسن، توقع في وقت سابق لمصراوي، أن احتفالات الكريسماس وأعياد الميلاد، تساهم في زيادة مبيعات الملابس الشتوية هذا العام، بعد أن نجحت تخفيضات البلاك فراي داي في تنشيط المبيعات بنسبة 60%، لكن هذا لم يحدث حتى الآن.