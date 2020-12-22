أكثر الكلمات إنتشاراً

لقاح كورونا منتخب الشباب الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب مرتضى منصور فيروس كورونا

تراجع الطلب على الكمامات القماش بعد انخفاض أسعار "الطبية"

02:40 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020
تراجع الطلب على الكمامات القماش بعد انخفاض أسعار "الطبية"

الكمامات القماش

كتبت- دينا خالد:

قال محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس باتحاد الصناعات، إن الإقبال على شراء الكمامات القماش انخفض بنحو 90% خلال الفترة الحالية مقارنة بالإقبال عليها بالموجة الأولى لفيروس كورونا.

وأرجع عبد السلام، هذا التراجع إلى انخفاض سعر الكمامات الطبية إلى 2 و3 جنيهات، مقابل 5 و7 جنيهات في الموجة الأولى هو ما شجع على شرائها بدلا من غسل وكي الكمامة القماش.

وأشار عبد السلام، إلى أن أغلب المصانع توقفت عن تصنيع الكمامات القماش، والبعض منهم لديه عدد كبير من الكمامات لم يصرفها بعد.

ويتراوح سعر الكمامة القماش بين 7 جنيهات و15 جنيها بالأسواق، بحسب عبد السلام.

وكان نحو 400 مصنع ملابس بدأ في تصنيع الكمامات القماش، و توريدها لوزارة التموين اصرفها على البطاقات التموينية.

وكانت وزارة التموين، قالت خلال منتصف يونيو الماضي، إنه تم الاتفاق مع مصانع الملابس الجاهزة على توريد 12 مليون كمامة قماشًا كمرحلة أولى، إضافة إلى توريد 28 مليون كمامة على دفعات.

وأشار عبد السلام، أن قرار الحكومة بوقف تصدير الكمامات أثناء الذروة الأولى، فقد المصدرين أسواقهم الأفريقية، فبعد فتح باب التصدير مرة أخرى لم يجد المصدرون المصريين مكان لهم في الأسواق المحيطة الأفريقية والعربية.

الكمامات القماش محمد عبد السلام فيروس كورونا

الخبر التالى:

وزيرة الصناعة بمنتدى الأعمال المصري الزامبي: تطبيق اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية 2021

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 126273

    عدد المصابين

  • 107162

    عدد المتعافين

  • 7130

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 77236327

    عدد المصابين

  • 54144915

    عدد المتعافين

  • 1700993

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:هبوط كبير في أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا