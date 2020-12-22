تراجع الطلب على الكمامات القماش بعد انخفاض أسعار "الطبية"

كتبت- دينا خالد:

قال محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس باتحاد الصناعات، إن الإقبال على شراء الكمامات القماش انخفض بنحو 90% خلال الفترة الحالية مقارنة بالإقبال عليها بالموجة الأولى لفيروس كورونا.

وأرجع عبد السلام، هذا التراجع إلى انخفاض سعر الكمامات الطبية إلى 2 و3 جنيهات، مقابل 5 و7 جنيهات في الموجة الأولى هو ما شجع على شرائها بدلا من غسل وكي الكمامة القماش.

وأشار عبد السلام، إلى أن أغلب المصانع توقفت عن تصنيع الكمامات القماش، والبعض منهم لديه عدد كبير من الكمامات لم يصرفها بعد.

ويتراوح سعر الكمامة القماش بين 7 جنيهات و15 جنيها بالأسواق، بحسب عبد السلام.

وكان نحو 400 مصنع ملابس بدأ في تصنيع الكمامات القماش، و توريدها لوزارة التموين اصرفها على البطاقات التموينية.

وكانت وزارة التموين، قالت خلال منتصف يونيو الماضي، إنه تم الاتفاق مع مصانع الملابس الجاهزة على توريد 12 مليون كمامة قماشًا كمرحلة أولى، إضافة إلى توريد 28 مليون كمامة على دفعات.

وأشار عبد السلام، أن قرار الحكومة بوقف تصدير الكمامات أثناء الذروة الأولى، فقد المصدرين أسواقهم الأفريقية، فبعد فتح باب التصدير مرة أخرى لم يجد المصدرون المصريين مكان لهم في الأسواق المحيطة الأفريقية والعربية.